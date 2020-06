M5S: sospesi 3 europarlamentari

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Ieri sera i probiviri hanno comunicato agli europarlamentari Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini e Rosa D'Amato la sospensione dal M5S. La decisione arriva in seguito al voto contrario, secondo i vertici in dissenso dal gruppo, dei tre eurodeputati in occasione della riunione del Parlamento Ue per l'ok al pacchetto di aiuti europei, Recovery Fund incluso. Motivazione che i tre parlamentari contestano. ''La nostra contrarietà non era a un pacchetto per la ripresa economica in Ue, ma ad una risoluzione politica che all'interno conteneva la polpetta avvelenata del Mes'', spiega Pedicini. Fonti vicine a Corrao, che è stato rimosso anche da facilitatore del M5S agli enti locali, ricordano come, ad aprile, il voto dei tre eurodeputati in dissenso dal gruppo (che si astenne) giunse su una risoluzione non vincolante in cui c'era dentro il Mes.