Dl Rilancio: record emendamenti, verso quota 10 mila

Record di emendamenti in Parlamento ad un provvedimento economico. Le proposte di modifica presentate in commissione Bilancio alla Camera dai partiti di maggioranza e opposizione al dl Rilancio, secondo quanto viene riferito da diverse fonti, potrebbero arrivare a toccare quota 10mila. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto oggi alle 16 e gli uffici sono ancora a lavoro per numerare le diverse proposte.