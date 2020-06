Conte, da Austria discriminazioni

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - L'Austria? "Ci sono alcuni Paesi che ritengono di adottare misure nei confronti di Stati che hanno una curva di contagio più elevata. Ma non vi è motivo per queste misure discriminatorie, non vorrei che l'Italia dovesse pagare il prezzo di una grande trasparenza" mostrata sulla pandemia.

Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Sono decisioni discriminatorie che non ritengo accettabili".