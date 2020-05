De Luca: 'Lega-Fi-Fdi e M5s temono il voto a luglio'

"Chi non vuole votare sono le forze di opposizione, Lega, Fi, Fdi e anche M5s, ce lo ha comunicato il ministro dell'Interno per quanto riguarda le opposizioni.

Hanno paura di andare a votare e vogliono perdere tempo.

Irresponsabili". Così Vincenzo De Luca su Fb. "Propongono addirittura il 27 settembre con ballottaggi a metà ottobre, quando avremo l'epidemia influenzale e il probabile ritorno del covid. Per aprire le scuole servirà un lavoro enorme per il distanziamento e gli spazi. Che si fa, si apre una settimana poi si chiude di nuovo, e poi altro stop a ottobre?".