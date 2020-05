Coronavirus:Ambasciata Gb, Conte al vertice mondiale vaccini

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà tra i leader mondiali che parteciperanno al Summit mondiale sui vaccini che si terrà a Londra, in collegamento virtuale, il prossimo 4 giugno. Lo ha annunciato l'ambasciatore britannico a Roma Jill Morris in un briefing sull'evento che sarà presieduto dal premier Boris Johnson. "L'obiettivo del Summit - ha spiegato l'ambasciatore - è raccogliere 7,4 miliardi di dollari in favore di Gavi (l'organizzazione internazionale per i vaccini creata nel 2000) per il periodo 2021-2025". "La pandemia - ha sottolineato Morris - non ha confini, abbiamo bisogno di una risposta internazionale coordinata, basata sulla scienza e sui dati. E' una battaglia tra il mondo e il coronavirus che insieme vinceremo. Il vaccino deve essere accessibile a tutti, più ci uniamo e più i nostri scienziati avranno successo, nessuna azienda farmaceutica può farcela da sola, qualsiasi vaccino deve essere prodotto su scala a prezzi accessibili, e distribuito a tutti anche a chi ne ha più bisogno. Nessuno deve essere escluso". (ANSA).