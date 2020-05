Coronavirus: nuovo coprifuoco in Turchia nel fine settimana

(ANSA) - ISTANBUL, 28 MAG - Un nuovo coprifuoco verrà imposto in Turchia questo fine settimana in 15 delle principali città.

Da lunedì seguirà la riapertura di parchi, spiagge e ristoranti e altri locali pubblici, nel quadro di un processo di progressiva "normalizzazione". Resterà invece in vigore il confinamento per gli over 65 e gli under 18. Lo ha annunciato stasera il presidente Recep Tayyip Erdogan. Secondo il nuovo bilancio, i casi di Covid-19 in Turchia sono saliti oggi a 160.979 e le vittime a 4.461, mentre i guariti sono 124.369.

