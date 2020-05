Scuola:Crimi, premiata la competenza

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Con il concorso straordinario che si terrà dopo l'estate renderemo stabili 32 mila insegnanti precari nella scuola. Il merito e la competenza, principi che da tempo perseguiamo, saranno al centro delle selezioni. È un risultato importante. Ringrazio la Ministra Lucia Azzolina per il grande impegno e la dedizione con cui ha lavorato per raggiungerlo.

Nella formazione dei nostri figli e dei nostri ragazzi non devono esserci compromessi al ribasso, è nostro dovere individuare il personale docente più preparato ad accompagnarli verso il loro futuro". Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del Movimento Cinque Stelle