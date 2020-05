Fase 2: Boschi, non mi aspettavo la Meloni contro Bellanova

"All'onorevole Meloni voglio dire che non mi sarei aspettata che lei, da donna a donna attaccasse il ministro Bellanova sulle lacrime, e quando avrà fatto anche lei come il ministro Bellanove le 3 di notte per risolvere 79 tavoli di crisi aziendali, allora accetterò le critiche. Lei difende le donne quando le fa comodo". Lo ha detto in aula alla Camera Maria Elena Boschi (Iv), dopo che la presidente di Fdi, intervenuta precedentemente, aveva ironizzato sulle lacrime del ministro dell'Agricoltura alla conferenza stampa dopo l'approvazione del decreto Rilancio nella quale difendeva la decisione della regolarizzazione dei migranti lavoratori.