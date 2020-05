Di Maio: 'Sogno un governo solo M5s. Ci manca Grillo'

"A tutti noi manca un po' Beppe Grillo, ci manca perché comunque è una persona che ha una grande forza d'animo e una grande visione. L'ambizione mia, che faccio parte del Movimento, è quella un giorno di riuscire a governare da soli. Ci vorrà tempo, lo decideranno gli italiani, ora stiamo lavorando nei governi di coalizione perché questo prevede l'attuale legge elettorale, ma spero in un'esperienza autonoma che potrà dare un grande contributo al paese". Lo dice Luigi Di Maio in un'intervista realizzata da Maurizio Costanzo che andrà in onda sulle principali tv locali del Paese.