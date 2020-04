Fase 2: Zaia, protesta Lega? Modalità corretta

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - "La protesta della Lega alla Camera? Mi pare una modalità corretta per sollevare l'attenzione rispetto ad un tema. Penso che la sede per discutere sia quella parlamentare, quindi ci sta. E' giusto che alcune partite si discutano in Parlamento". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, rispetto all'occupazione dell'Aula, ieri, da parte della Lega. (ANSA).