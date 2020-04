Cav, Lega occupa? Fi diversa

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Noi operiamo in maniera diversa, usiamo un linguaggio diverso dai nostri alleati, siamo una coalizione, non un partito unico. Nel centrodestra siamo l'anima popolare, cattolica, europeista, essenziale per un centrodestra di governo". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in diretta a Mattino Cinque su Canale 5, commentando l'occupazione dell'Aula da parte della Lega.