Cura Italia:stop 120 emendamenti su 740

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Circa 120 emendamenti al Cura Italia, sui 740 presentati, sono stati dichiarati inammissibili dalla presidenza della commissione Bilancio alla Camera. Il principale criterio di valutazione adottato è stato quello della "coerenza" fra le finalità delle richieste di modifica e quelle del provvedimento, che contiene misure in favore del sistema sanitario, delle famiglie dei lavoratori e delle imprese legate all'emergenza coronavirus.

Entro mezzogiorno verranno resi noti gli esiti di eventuali ricorsi, mentre per le 15 i vari gruppi sono invitati a fare le proprie segnalazioni: in base a un accordo di massima, l'esame finale della commissione dovrebbe concentrarsi su circa 150 emendamenti. I voti inizieranno intorno alle 18 e proseguiranno domani. Dopodomani il provvedimento arriverà in Aula, dove il governo porrà la fiducia. Nel caso in cui vengano approvati degli emendamenti e il testo venga così modificato, sarà necessario un nuovo passaggio al Senato,dove il decreto è già stato approvato con la fiducia.