Covid: Decaro, preoccupato per 'fase 2'

(ANSA) - BARI, 19 APR - "In questi giorni tutti parliamo della cosiddetta Fase 2. Il Governo anche ieri, nella cabina di regia a cui ho partecipato, ha confermato che dal 4 maggio alcune restrizioni saranno eliminate. Di questo stiamo tutti comprensibilmente gioendo ma io non posso nascondervi la mia preoccupazione". Lo scrive il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, in un post su Facebook. "Mentre decidiamo cosa aprire - dice Decaro - dobbiamo porci il problema di come aprire. Altrimenti ci ritroveremo in meno di due settimane nuovamente in piena emergenza sanitaria costretti a chiudere di nuovo aziende e cantieri. E questo non ce lo possiamo permettere". Il sindaco evidenzia che "il contagio non si fermerà fino a quando non ci sarà un vaccino". Per questo chiede quindi ai cittadini di "essere cauti" e di continuare a "rinunciare ad un pezzo di libertà adesso per tornare a vivere più forti dopo".