Verso norma su responsabilità medici, pressing Speranza

Dovrebbe essere introdotta nel decreto cura Italia una norma per difendere medici e infermieri in prima linea per combattere il Coronavirus dal rischio cause. A quanto si apprende da fonti di maggioranza, il ministro Roberto Speranza, che ha proposto di intervenire sul tema della responsabilità dei medici, starebbe spingendo per introdurre la norma subito, come emendamento al decreto Cura Italia in Senato. Sul tema ci sono proposte bipartisan dei gruppi parlamentari e si starebbe lavorando in queste ore per fare sintesi.