Grave rogo in Australia, 30mila evacuati nello stato di Victoria

I vigili del fuoco australiani stanno combattendo un incendio scoppiato quasi una settimana fa nella cittadina rurale di Bayindeen, a circa 190 chilometri a ovest di Melbourne, che non è ancora sotto controllo. Il rogo, uno dei peggiori registrati nel Paese, ha costretto l'evacuazione di 30 mila persone. Lo riporta la Cnn sottolineando che l'Australia's Bureau of Meteorology ha messo in guardia sui rischi legati alle condizioni di clima caldo e secco con "pericoli di incendi da estremi a catastrofici" in alcune parti del Victoria e dell'Australia Meridionale.

Nella regione sono previsti anche forti temporali, che comportano il pericolo di fulmini secchi: episodi che si verificano durante un temporale in cui la pioggia evapora prima di colpire il suolo.

Circa 30.000 persone hanno ricevuto l'ordine di evacuare parti di Victoria.

Le temperature stanno rapidamente salendo fino a raggiungere i 40°C, con raffiche di vento che raggiungono i 60-70 chilometri all'ora.



