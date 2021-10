La Nuova Zelanda licenzia il suo mago ufficiale

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dopo 23 anni il mago ufficiale della Nuova Zelanda, unico mago al mondo nominato dallo Stato, è stato licenziato. Ian Brackenbury Channell, 88 anni, origini inglesi, era stato nominato dal Consiglio comunale di Christchurch per promuovere la città attraverso "atti di magia e altri servizi simili a quelli dei maghi" dopo che era diventato noto in città grazie ad 'atti di magia' e intrattenimento nei luoghi pubblici poco dopo il suo arrivo in Nuova Zelanda nel 1976. Ma quando il consiglio ha cercato di fermarlo - riporta il Guardian - si è scatenata la protesta popolare e dopo che, nel 1982, la New Zealand Art Gallery Directors Association ha iniziato a definirlo un'opera d'arte vivente l'allora premier Mike Moore gli chiese di prendere in considerazione l'idea di diventare il mago della Nuova Zelanda con un compenso di 16.000 dollari l'anno.

Da allora si è esibito a Brackenbury, ha ballato sotto la pioggia in Nuova Zelanda e Australia durante i periodi di siccità, è stato insignito di riconoscimenti ma anche criticato per alcune infelici battute sulle donne. "Amo le donne, le perdono sempre, non ne ho ancora mai picchiata una. La prima cosa è non picchiare mai una donna perché le vengono i lividi troppo facilmente e lo dirà a vicini e amici... e poi sei nei guai", ha detto nell'aprile scorso in uno spettacolo televisivo.

Ora il consiglio gli ha comunicato la fine del contratto con una lettera in cui lo ringrazia per i suoi servigi. Il mago sarà "per sempre parte della storia di Christchurch", ha tenuto a precisare il portavoce Lynn McClelland. (ANSA).