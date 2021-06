Australia,donna muore per trombosi,vaccinata con Astrazeneca

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Una donna di 52 anni è morta in Australia per un raro e grave caso di trombosi che secondo l'Authority per il farmaco è "probabile" sia legata al vaccino AstraZeneca. Lo riporta il Guardian. Si tratta del secondo caso del genere in Australia dopo la morte di una donna di 48 anni ad aprile.

Entrambe erano state colpite da una forma di ;trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS), un raro effetto collaterale del vaccino anti-Covid anglo-svedese che gli esperti di tutto il mondo stanno studiando da mesi.

In Australia i casi valutati come TTS a seguito del vaccino AstraZeneca sono finora 48, con 35 confermati e 13 probabili. Di questi 31 sono stati dimessi dall'ospedale,15 sono ancora in ospedale, tra cui una persona ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva, e due sono decedute. (ANSA).