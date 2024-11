Media, Musk con Trump oggi dai repubblicani alla Camera

Elon Musk dovrebbe unirsi a Donald Trump nell'incontro previsto per oggi a Washington tra il presidente eletto e i repubblicani della Camera. Lo riferiscono reporter della Cnn e del New York Times.

Il procuratore speciale Jack Smith, che ha incriminato Donald Trump per il 6 gennaio e le carte segrete a Mar-a-Lago, intende dimettersi prima che il presidente eletto entri in carica a gennaio. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

Il Guardian si unisce alla protesta contro Elon Musk e annuncia la sua uscita dalla piattaforma X, posseduta dal super miliardario americano-sudafricano a poche ore dalla sua nomina a corresponsabile di uno dei dipartimenti chiave della nuova amministrazione Usa entrante di Donald Trump. I vertici del giornale progressista britannico giustificano la decisione con il diffondersi di "contenuti allarmanti" su X.



