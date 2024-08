Usa 2024, Harris accetta la nomination dem e ringrazia Biden: "L'America non tornerà indietro"

"Trump vuole farci arretrare. America, noi non torneremo indietro. We are not going back". Kamala Harris ha accettato la nomination democratica a candidata presidente nell'ultima giornata della convention dem di Chicago. "Ringrazio mio marito Doug e buon anniversario. Ti amo", ha detto la Harris in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio. Prima di accettare la nomination, la candidata dem ha voluto ringraziare anche Joe Biden: "Il tuo record da presidente è straordinario io e Doug ti saremo grati per sempre", ha detto. Un'ovazione ha accolto la Harris appena salita sul palco della convention, dove tiene il discorso più importante della sua carriera politica.

Kamala Harris intende essere la "presidente di tutti gli americani", si legge nelle anticipazioni diffuse dai media Usa in merito al discorso che la candidata dem alla Casa Bianca terrà a breve alla convention di Chicago.

"Con questa elezione il nostro Paese ha l'occasione preziosa di superare il cinismo, il rancore e le divisive battaglie del passato. Ha la chance di tracciare una nuova strada da seguire.

Non come membri di un partito o di una fazione ma come americani. Donald Trump non è una persona seria, ma le conseguenze di riaverlo alla Casa Bianca sono estremamente serie. Considerate il potere che avrà, soprattutto dopo che la Corte suprema" gli ha concesso l'immunità. "Sarò un presidente che unisce attorno alle nostre più alte aspirazioni. Un presidente che guida e ascolta. Realistico. Pratico. Di buon senso. E che combatte sempre per il popolo americano. Dal tribunale alla Casa Bianca, questo è stato il lavoro della mia vita".



Beyonce' sarà alla convention democratica di Chicago con una performance a sorpresa.

Lo ha provato per intero, con tanto di monitor, almeno tre volte, in tre città diverse e con tre fusi orari diversi. E' il discorso della vita per Kamala Harris, quello che aspettava di pronunciare dal 2020 quando tentò di candidarsi alla nomination democratica e fu sconfitta da Joe Biden, e che ora non può sbagliare.

A soli 75 giorni dal voto, la vice presidente ha capito subito dopo essere stata scelta dal commander-in-chief che quello d'accettazione e i dibattiti a settembre sarebbero stati i momenti chiave della sua breve corsa alla Casa Bianca, quelli in cui si gioca il tutto per tutto.

Per questo il suo intervento verte sui temi a lei più cari: la sua storia di figlia di immigrati della classe media, la sua carriera da procuratore, la sua visione di gioia e speranza in contrasto con l'oscurantismo e le divisioni di Donald Trump - non a caso il tema della serata è 'For our Future' - e la rivendicazione del patriottismo come un valore dei democratici e non solo appannaggio di un certo estremismo di destra.

Ma c'è spazio anche per l'immigrazione, uno dei temi caldissimi di questa campagna, e per la guerra a Gaza, altra nota dolente dell'amministrazione Biden sulla quale finora la candidata non ha voluto sbilanciarsi. Il principale autore del discorso che sancirà la nomination della prima donna nera e sud-asiatica nella storia degli Stati Uniti è Adam Frankel, ex speech writer di Barack Obama e ora stretto consigliere di Harris. Ma persone informate riferiscono che la vice presidente ha rivisto il discorso riga per riga dando il suo contributo e modificandolo. E poi lo ha provato almeno tre volte, qui a Chicago nell'albergo in cui alloggia - il Park Hyatt hotel - all'Howard University di Washington, il più prestigioso college per neri d'America e in Arizona, durante la sua prima visita nello Stato in bilico.

Nel giorno del suo decimo anniversario di matrimonio con Doug Emhoff, la "guerriera gioiosa" è pronta e consapevole che questo intervento le offre la possibilità di rivolgersi ad un pubblico più vasto, soprattutto indipendenti e moderati, di cui ha bisogno per vincere a novembre visto che la gara è ancora molto serrata.

Negli ultimi sondaggi la vice presidente supera il tycoon di tre o quattro punti e ha persino riconquistato posizioni negli Stati cruciali e in bilico come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Se vuole sconfiggere Trump, tuttavia, Harris deve riuscire nel difficile compito di presentarsi come una leader nuova, nonostante faccia parte di dell'amministrazione uscente, e allo stesso tempo contrastare l'immagine di "pericolosa estremista" che il tycoon e JD Vance stanno cercando ad affibbiarle. Per questo ha mitigato alcune delle posizioni più progressiste della campagna presidenziale 2020.

Tra i relatori che scaldano il palco dello United Center prima del momento clou ci sono l'astro nascente dei democratici, la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, e il senatore dell'Arizona Mark Kelly, in corsa fino all'ultimo per essere nominato numero due di Harris; il senatore della Pennsylvania Bob Casey e la senatrice del Wisconsin Tammy Baldwin.

Poi le testimonianze della deputata della Georgia Lucy McBath, il cui figlio diciassettenne è stato ucciso in un tragico episodio di violenza delle armi, e Gabby Giffords, l'ex deputata dell'Arizona sopravvissuta a un tentativo di omicidio, insieme ad altri sopravvissuti di questa piaga americana. In questo contesto si inserisce l'intervento dei cosiddetti 'Tennessee Three', i tre deputati espulsi dalla Camera statale dopo aver chiesto un'azione sul controllo delle armi.

Per quanto riguarda, invece, la parte musicale, dopo Stevie Wonder e John Legend la star dell'ultimo giorno della convention è Pink, da mesi impegnata nella lotta per i diritti riproduttivi.

Pink canta alla convention democratica con la figlia Willow

Nancy Pelosi: 'Esuberanza per Harris, mobilitiamoci per il voto'

"Siamo qui per nominare una nuova candidata" alla corsa alla Casa Bianca: "c'è grande esuberanza. Ma non dobbiamo perdere tempo: serve mobilitarsi" in vista del voto. Lo ha detto l'ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, a margine della convention democratica. Pelosi ha quindi lodato Joe Biden per aver creato una relazione di "collaborazione e rispetto" con la Nato.

Joe Biden non è stato cacciato dalla corsa alla Casa Bianca, ma il fatto che abbia passato la torcia è "molto apprezzato", ha affermato Pelosi, sottolineando che "vincere queste elezioni è essenziale per portare avanti l'eredità di Biden".

Oltre 20 milioni in tv per la terza serata della convention dem

La terza serata della convention dem ha attirato 20,2 milioni di telespettatori, superando per la terza serata consecutiva il pubblico della convention repubblicana del mese scorso, secondo Nielsen. Protagonisti della 'night 3' l'ex presidente Bill Clinton, l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, il ministro dei trasporti Pete Buttigieg, la star tv Oprah Winfrey e il governatore Tim Walz, che ha accettato la nomination a vice di Kamala Harris nella corsa per la Casa Bianca. La kermsess è stata trasmessa su 12 reti televisive e ha registrato oltre 20 milioni di telespettatori per la terza giornata consecutiva.

