Trump vola al confine col Messico e attacca Harris sui migranti

Donald Trump vola in Arizona e visita la frontiera col Messico "per affrontare la piaga della criminalità e degli stupri da parte dei migranti che la cosiddetta zarina del confine, la compagna Kamala Harris, ha scatenato in America", come scrive su Truth. Un "incubo", promette, che finirà "immediatamente con la nostra vittoria a novembre!".

Domani l'ex presidente terrà anche un comizio vicino a Phoenix, poche ore dopo che il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr parlerà a poca distanza del futuro della sua campagna, forse annunciando il ritiro e l'endorsement al tycoon, come prevedono alcuni media.

