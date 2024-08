Fonte vicina a Taylor Swift smentisce endorsement a Trump

"Non l'ha appoggiato l'ultima volta e non lo farà adesso": così una fonte vicina a Taylor Swift ha reagito dopo che Donald Trump ha postato immagini manipolate su Truth Social che suggerivano un endorsement da parte della popolarissima cantante e Persona dell'Anno 2023 di Time.

"Chiaramente ha perso la testa", ha detto la fonte al Daily Mail. Nei post su Truth un'immagine creata con l'intelligenza artificiale di Swift vestita con il costume dello Zio Sam invitava a votare per Trump e lui aveva titolato il post con la frase "Lo accetto".



