Usa 2024, Biden si ritira e appoggia Harris. La vicepresidente: batterò Trump

"Sono onorata dell'endorsement di Joe Biden, mi guadagnerò la nomination e batterò Trump". Lo ha detto Kamala Harris.

Il partito democratico americano promette un processo "trasparente" per scegliere un nuovo candidato alla Casa Bianca. Lo si legge in un comunicato.

"Noi dobbiamo guardare con grande serenità agli Usa, un grande Paese amico, chiunque sarà il prossimo presidente noi ci lavoreremo bene, sia Trump, sia Harris. Stiamo ancora lavorando bene con l'amministrazione Biden" e "avevamo lavorato bene con quella di Trump". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca, "una notizia che era nell'aria da qualche giorno".

Biden ha iniziato a scrivere la storica lettere del ritiro sabato sera. Lo riferiscono fonti alla Cnn. Il presidente, in isolamento nella casa al mare in Delaware per via del Covi, era circondato solo dalla First Lady Jill e i consiglieri più stretti. Harris non ha saputo della decisione di Biden fino ad oggi, quando si sono sentiti al telefono "diverse volte" nel corso della giornata.

"Harris sarà ancora peggio di Biden". E' l'attacco della campagna di Donald Trump.

"Nessuno in questo momento sta lavorando dietro le quinte per sfidare la vicepresidente Harris". Lo riferiscono fonti vicine a Gavin Newsom e Gretchen Whitmer a Cbs. I nomi dei governatori della California e del Michigan sono circolati come possibili sostituti di Biden.

"Io e Michelle vogliamo solo esprimere il nostro amoree la nostra gratitudine a Joe Jill per averci guidato duranti questi tempi difficili e per il loro impegno". Lo afferma Barack Obama definendo Biden uno dei più importanti presidente della storia e "un mio amico e partner. Un patriota".

Bill e Hillary Clinton appoggiano la Harris. "Siamo onorati di unirci al presidente nell'appoggiare la vicepresidente e faremo qualsiasi cosa per sostenerla", affermano in una nota.

"Uno dei presidenti più importanti della storia americana". Nancy Pelosi saluta così l'annuncio del ritiro di Joe Biden.

Il Cremlino seguirà da vicino la situazione relativa alle presidenziali Usa, ma il loro esito non è una priorità assoluta per Mosca poiché il suo obiettivo è raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina: lo ha detto il portavoce russo Dmitri Peskov commentando l'annuncio di Biden. "Mancano quattro mesi alle elezioni. E' un periodo lungo nel quale molto può cambiare. È meglio seguire da vicino ciò che accadrà dopo", ha aggiunto Peskov.

Biden getta la spugna e si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, appoggiando la Harris come sua sostituta per "battere Donald Trump". Dopo settimane di passione e di pressing da parte del partito, il leader americano ha annunciato in una lettera postata a sorpresa su X il suo passo indietro, dopo aver assicurato fino a qualche ora prima che non avrebbe mollato. "E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese ritirami e concentrarmi solamente sui compiti da presidente per il resto del mandato", ha scritto Biden nella missiva indirizzata agli americani, ai quali parlerà la prossima settimana per spiegare le motivazioni del suo ritiro.

Il pressing sul presidente è iniziato dopo la sua disastrosa performance al dibattito tv con Donald Trump del 27 giugno. Da allora è stato un crescendo di richieste. Dall'ex speaker della Camera Nancy Pelosi all'ex presidente Barack Obama, passando per i leader del Congresso Chuck Schumer e Hakeem Jeffries. Una pressione divenuta insostenibile con il passare dei giorni. Il Covid che lo ha poi costretto all'isolamento negli ultimi giorni, strappandolo alla campagna elettorale, è stato il colpo definitivo, mostrando un presidente fragile e debole e rafforzando l'idea che le sue chance di vincere in novembre fossero ormai ridotte al lumicino.

Durante l'isolamento a Rehoboth Beach, nella sua casa al mare del Delaware, Biden ha riflettuto nella sua solitudine. E solo questa mattina ha comunicato al suo staff la sofferta decisione di ritirarsi: fino a sabato infatti il presidente aveva pubblicamente annunciato di essere determinato a continuare a correre, o quantomeno ad attendere la visita a Washington del premier israeliano Benyamin Netanyahu. I due leader dovrebbero incontrarsi martedì alla Casa Bianca, mentre mercoledì Netanyahu è atteso intervenire in Congresso.

Schumer ha lodato il passo indietro del presidente, definendolo un "grande patriota". L'ex capo dello staff di Biden Ron Klain invece ha puntato il dito contro i "donatori che hanno spinto fuori dalla corsa l'unico candidato che ha mai battuto Trump". Mentre l'ex presidente e ormai anche ex rivale verso novembre non ha perso un minuto per attaccare Biden e l'establishment che l'ha avuta vinta e lo ha spinto a lasciare.

"Il disonesto Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire - e non lo è mai stato! Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era", ha tuonato Trump sul suo social Truth. Lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, ha chiesto invece a gran voce le dimissioni immediate di Biden dalla presidenza perché "se non è in grado di correre, allora non è in grado neanche di servire da presidente".

I riflettori ora sono tutti puntati su Harris, la vicepresidente mai tanto amata dal suo partito e dagli elettori e che ora è la candidata in pole, se le varie anime del partito democratico non le faranno la guerra. Uno dei primi e maggiori nodi da sciogliere è chi sarà il suo vice. Alcuni donatori dem hanno già iniziato a finanziare un processo di valutazione dei possibili numeri due. Nella lista dei papabili ci sarebbero i governatori della Pennsylvania Josh Shapiro e del Kentucky Andy Beshear. L'interesse però è anche sui governatori della North Carolina Roy Cooper e del Michigan Gretchen Whitmer, ma anche sul senatore dell'Arizona Mark Kelly. Molti fra i democratici sognano un ticket tutto al femminile con Harris e Whitmer, altri invece temono che sia troppo rischioso perché l'America non potrebbe essere pronta a un presidente e un vicepresidente donna. Da stasera per l'America inizia un'altra campagna elettorale.

