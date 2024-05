Usa: professori college Atlanta divisi sulla laurea a Biden

Con un voto che ha diviso il corpo accademico, i professori del Morehouse College di Atlanta hanno approvato il conferimento della laurea honoris causa al presidente Joe Biden che domenica è atteso come ospite d'onore alla cerimonia delle lauree.

38 docenti hanno votato contro e una decina si sono astenuti, col risultato che la mozione per la laurea a Biden (di fatto la conferma ufficiale dell'invito a parlare ai neo-diplomati) è passata con soli58 voti a favore.

Il Morehouse è un college per afro-americani con un passato ricco di storia: tra i suoi allievi c'è stato anche Martin Luther King. Il dissenso sulla laurea ad honorem a Biden nasce dalla frustrazione di molti professori (così come di molti democratici) per le politiche della Casa Bianca su Gaza ma anche dal timore di essere strumentalizzati dalla campagna elettorale del capo della Casa Bianca a caccia in questi giorni di voti tra i giovani e gli elettori di colore.

Le proteste nei campus pro-Palestina fanno ombra alla cerimonia e il presidente di Morehouse, David Thomas, si è detto pronto a sospendere le celebrazioni "su due piedi" pur di non dover chiamare la poliziaper bloccare eventuali manifestazioni.

"Non tollereremo condotte che impediscano alla cerimonia di andare avanti in maniera che tutti possano esserne contenti", ha detto Thomas in una intervista alla Cnn.



