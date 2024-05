Media, David Copperfield accusato di abusi sessuali da 16 donne

Secondo un'inchiesta del Guardian statunitense, il celebre mago americano David Copperfield è stato accusato da 16 donne di aver tenuto "una condotta sessuale scorretta e inappropriata".

Più della metà delle accuse provengono da donne che hanno dichiarato di avere meno di 18 anni al momento degli abusi: alcune hanno dichiarato che avevano addirittura 15 anni, anche se lui potrebbe non essere stato a conoscenza della loro età.

Tra le accuse contro di lui vi sono quelle di aver drogato tre donne prima di avere rapporti sessuali con loro. Le accuse contro il 67enne illusionista - che lui ha negato - vanno dalla fine degli anni Ottanta al 2014. I suoi avvocati hanno dichiarato al Guardian che "non ha mai tenuto un comportamento inappropriato con nessuno, e tantomeno con minori".

Il Guardian Us sta esaminando queste accuse sulla base di interviste a più di 100 persone e di documenti del tribunale e della polizia.



