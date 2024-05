Casa Bianca: 'Quello che accade a Gaza non è genocidio'

"Non riteniamo che quello che sta accadendo a Gaza sia un genocidio". Lo ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.





"Lavoriamo a un cessate il fuoco e a un accordo per gli ostaggi. Il mondo dovrebbe dire a Hamas di tornare al tavolo a trattare". Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. "La soluzione dei due stati è l'unica possibile" per un Israele sicuro e per un futuro ai palestinesi, ha aggiunto Sullivan ribadendo che il sostegno americano a Israele è incrollabile.

Israele sta "prendendo seriamente" le preoccupazioni americane su un' operazione a Rafah: "ogni operazione militare deve essere accompagnata da una strategia per il cosa accade dopo". Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

