Ateneo Vermont cancella discorso ambasciatrice Usa all'Onu

L'Università del Vermont ha cancellato il discorso dell'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas-Greenfield alla cerimonia di laurea di quest'anno a causa delle proteste pro-palestinesi in corso nel campus. Lo ha annunciato l'ateneo. Gli studenti hanno chiesto la cancellazione del suo intervento a causa delle politiche Usa di sostegno a Israele per la guerra a Gaza, e in un post su Instagram il gruppo Students for Justice in Palestine dell'università ha celebrato la notizia, definendo Thomas-Greenfield una "criminale di guerra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA