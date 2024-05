Gaza: proteste all'Università del Texas, 19 arresti

Almeno 19 persone sono state arrestate ieri pomeriggio all'Università del Texas, a Dallas, dopo che le forze dell'ordine hanno sgombrato un accampamento di manifestanti filo-palestinesi: lo riporta il Guardian, che cita un canale di notizie locale. Secondo quest'ultimo, non è chiaro se tutti gli arrestati fossero studenti.

Sempre ieri pomeriggio, almeno 15 persone sono rimaste ferite nel campus della UCLA (University of California, Los Angeles) in seguito a scontri durante una protesta "diventata violenta": lo ha reso noto il presidente dell'università, Michael Drake, come riportano i media statunitensi.

Gli scontri, scrive la Cnn sul suo sito, hanno coinvolto gruppi di manifestanti filo-palestinesi e filo-israeliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA