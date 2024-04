La protesta pacifica della Columbia è stata appropriata da "agitatori professionisti esterni" che vogliono seminare il caos. Lo ha detto il sindaco di New York, Eric Adams, in una conferenza stampa.

"Alcuni di questi sono volti a noi noti", ha detto la vice capo della polizia per l'intelligence, Rebecca Weiner.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA