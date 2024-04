"Il molo temporaneo per l'ingresso di aiuti a Gaza sarà completato nei prossimi giorni.

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando che i lavori di costruzione stanno procedendo "molto velocemente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA