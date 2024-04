Riprende a New York il processo a Trump con un testimone chiave

Riprende con la testiomianza del banchiere che ha avuto un ruolo fondamentale nel pagamento alla porno star Stormy Daniels il processo a Donald Trump a Manhattan.

Al termine della testimonianza della scorsa settimana, Gary Farro, amministratore delegato senior dell'ormai defunta First Republic Bank di New York, aveva parlato del conto aperto nell'ottobre 2016 a nome dell'ex faccendiere del tycoon, Michael Cohen. L'ex avvocato ha detto di aver utilizzato il conto per effettuare il pagamento da 130.000 dollari all'attrice hard due settimane prima delle elezioni di quell'anno.



