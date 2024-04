Gaza: anche la Cornell sospende studenti che occupano il campus

Anche la Cornell University, sull'esempio della Columbia, ha cominciato a sospendere gli studenti che occupano il campus nell'ambito della proteste pro-Gaza. Lo ha annunciato la presidente dell'ateneo dello stato di New York, Martha Pollack.

"Inizialmente giovedì scorso gli studenti avevano chiesto il permesso di fare una installazione artistica e avevamo dato luce verde. Ma erano stati disonesti affermando che non ci sarebbero state tende e che l'opera d'arte sarebbe stata rimossa in giornata". Questo non è successo e le autorità accademiche avevano quindi offerto loro uno spazio alternativo, che però non era stato nei fatti accettato, ha aggiunto Pollack.



