Titanic, venduto per 1,5 milioni orologio di un ricco passeggero

Un orologio d'oro indossato da John Jacob Astor IV, l'uomo più ricco a bordo del Titanic , è stato venduto all'asta per la cifra record di quasi 1,5 milioni di dollari.

L'orologio è stato venduto a dieci volte il prezzo d'asta previsto, stabilidendo un "nuovo record mondiale per i cimeli del Titanic", ha spiegato alla Cnn Andrew Aldridge, amministratore delegato della casa d'aste Henry Aldridge and Son.

Astor era una delle circa 1.500 persone che morirono quando il Titanic affondò il 15 aprile 1912 dopo aver colpito un iceberg. Sua moglie incinta, Madeleine, è invece sopravvissuta.





