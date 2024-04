Sistema compagnia aera va in tilt, 101enne scambiata per bebè

Una donna di 101 anni continua a essere scambiata per una bambina di poco più di un anno a causa di un errore nel sistema di prenotazione della compagnia aerea.

Il problema si verifica perché i sistemi di American Airlines apparentemente non riescono a calcolare che Patricia, che non ha voluto condividere il suo cognome, è nata nel 1922, anziché nel 2022.

La Bbc racconta di aver assistito all'ultimo caso in cui si è verificato il problema, tra l'ilarità dell'anziana passeggera e l'equipaggio di cabina: "Era divertente che pensassero che fossi solo una bambina e non una vecchia signora!" ha commentato la donna.



