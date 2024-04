"Maiale hitleriano". Sarebbe questo l'appellattivo con cui lo staff della Casa Bianca è solito chiamare Donald Trump nelle mail e nelle comunicazioni interne. Lo rivela Politico sottolineando che secondo le fonti si tratta di impiegati "giovani e nativi digitali". Joe Biden non ha mai usato quel termine, precisano i funzionari, anche se in privato si riferisce al tycoon con termini più "pepati" di quelli che usa in pubblico.



