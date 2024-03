Lotteria, vinto in New Jersey montepremi da 1,1 miliardi

Vinto un jackpot astronomico del Mega Millions. Il biglietto con la combinazione esatta dei numeri è stato venduto in New Jersey, il montepremi era di 1,13 miliardi di dollari. Al momento non si conosce l'identità del vincitore.

I media americani riferiscono che si tratta del primo jackpot dell'anno, l'ultima vincita significativa risale al dicembre dello scorso anno. E' anche la quinta vincita più grande in assoluto.

Il montepremi potrà essere incassato con un pagamento forfettario di circa 537,5 milioni oppure a rate annuali.





