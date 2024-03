Melania Trump torna in pubblico insieme al marito. L'ex First Lady è stata immortalata ieri in alcune foto insieme a Donald Trump mentre andavano a votare per le primarie in Florida. A chi le chiedeva se presto sarebbe tornata a fare campagna con il marito, Melania Trump ha risposto: "restate sintonizzati". Parole che lasciano intravedere un ruolo maggiore per l'ex First Lady nei prossimi mesi dopo un'assenza prolungata.



