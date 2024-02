Il Texas sfida Biden sui migranti, più guardie alla frontiera

(ANSA-AFP) - EAGLE PASS, 05 FEB - Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato di voler espandere il controllo delle sue truppe al confine meridionale degli Stati Uniti per proteggerlo da una "invasione" di migranti, mentre l'amministrazione del presidente Joe Biden lo accusa di aver oltrepassato la sua autorità.

L'annuncio è arrivato ieri sera dallo Shelby Park, la città texana di Eagle Pass, che ha una rampa di accesso al fiume Rio Grande che costituisce il confine naturale tra Stati Uniti e Messico. "Siamo qui per inviare un messaggio forte e chiaro: ci stiamo unendo per assicurare che saremo in grado di mantenere la nostra garanzia costituzionale. Che gli Stati saranno in grado di difendersi da qualsiasi tipo di pericolo o invasione imminente", ha detto Abbott in una conferenza stampa, affiancato da 13 colleghi governatori di Stati repubblicani. Eagle Pass, a circa 30 chilometri da Quemado, è diventato l'epicentro di un conflitto spinoso tra Abbott e l'amministrazione Biden.

Il governo federale ha citato in giudizio Abbott per aver preso il controllo di Shelby Park e per aver posato del filo spinato lungo la riva del fiume. A metà gennaio l'amministrazione Biden ha denunciato che le guardie nazionali del Texas avevano impedito alla polizia federale di frontiera di raggiungere il fiume per cercare di salvare tre migranti, che poi sono annegati. Il Texas ha respinto l'accusa. Biden ha portato il caso alla Corte Suprema che ha autorizzato la polizia di frontiera a tagliare il filo spinato. Tuttavia, Abbott ha poi ordinato la costruzione di ulteriori recinzioni. (ANSA-AFP).



