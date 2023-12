'La rielezione di Trump potrebbe porre fine alla democrazia Usa'

La rielezione di Donald Trump nel 2024 potrebbe "porre fine alla democrazia americana come la conosciamo". E' quanto sostengono tre donne che hanno lavorato per lui alla Casa Bianca durante il suo mandato, scrive il Guardian.

Tutti e tre hanno testimoniato al comitato della Camera degli Stati Uniti che indaga sul tentativo di Trump per ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020 e l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio organizzato dai suoi sostenitori. E tutte e tre hanno avvertito, in un'intervista televisiva trasmessa oggi dalla ABC, che il tempo stringe per evitare una seconda amministrazione Trump nella quale insistono che il suo comportamento sarebbe molto peggiore.

"Le persone in generale hanno la memoria corta e potrebbero dimenticare il caos degli anni di Trump", ha detto Sarah Matthews, ex vice addetta stampa della Casa Bianca che si è dimessa il giorno della mortale rivolta del Campidoglio.

"Potrebbero anche non prestare attenzione solo a ciò che sta dicendo ora e alla minaccia che esiste per la democrazia. Mi preoccupa davvero se arriva alle elezioni generali che potrebbe vincere. Spero ancora che possiamo sconfiggerlo alle primarie, ma il tempo a nostra disposizione sta per scadere".

Matthews è stata affiancata nell'intervista dall'ex assistente della Casa Bianca Cassidy Hutchinson, testimone chiave contro Trump durante le udienze pubbliche della commissione della Camera nel 2022, e da Alyssa Farah Griffin, la sua ex direttrice delle comunicazioni, che ha affermato di temere il suo ritorno in carica.



