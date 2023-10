Il dipartimento di Stato Usa ha diramato una nota via email ai propri diplomatici in cui invita a evitare frasi come "de-escalation, cessate il fuoco", "fine della violenza-bagno di sangue" e "riportare la calma" nelle dichiarazioni stampa sulla situazione a Gaza. Lo riporta il Guardian, secondo il quale l'amministrazione Usa vorrebbe così "ridimensionare la posizione di Washington sulla richiesta di moderazione a Israele".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA