Accordo con Usa,Messico deporterà i migranti da città al confine

Il Messico ha stretto un accordo con gli Stati Uniti per deportare i migranti dalle sue città di confine verso i loro paesi d'origine e intraprendere diverse azioni per scoraggiare i migranti come parte di un nuovo sforzo per combattere il recente aumento dei valichi di frontiera.

Funzionari messicani si sono incontrati con i funzionari della polizia di frontiera a Ciudad Juárez, in Messico, oltre il confine con El Paso, in Texas, in seguito al recente aumento di attraversamenti illegali negli Stati Uniti che ha temporaneamente chiuso un ponte internazionale e sospeso il principale sistema ferroviario merci del Messico.

Nell'ambito dell'accordo, il Messico ha accettato di "depressurizzare" le sue città del nord, che confinano con El Paso, San Diego e Eagle Pass, in Texas, dove i sindaci hanno dichiarato lo stato di emergenza. Secondo l'Istituto Nazionale per la Migrazione del Messico, l'intesa consentirà di attuare più di una dozzina di azioni per impedire ai migranti di rischiare la vita utilizzando il sistema ferroviario per raggiungere il confine tra Stati Uniti e Messico.

Secondo il dipartimento della Homeland Security, la scorsa settimana, in sole 24 ore, 8600 persone hanno cercato di attraversare il confine. Nella giornata di ieri oltre 8000 migranti sono stati tratti in arresto.



