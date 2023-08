Hawaii, incendi a Maui, il bilancio sale a 93 vittime

Dopo il gravissimo incendio che "ha fuso anche il metallo", alle Hawaii si temono molte più vittime delle 93 finora segnalate: solo il 3% dell'aera devastata dalle fiamme è stato per ora perlustrato, anche con l'aiuto dei cani da soccorso, e per l'identificazione delle vittime si procede con il Dna. A fare il punto della drammatica situazione è stato il capo della polizia di Maui, John Pelletier, che - riportano i media internazionali - ha invitato la popolazione a sottoporsi a test del Dna in una struttura vicina per accelerare le identificazioni.

Con la cifra di vittime appena raggiunta l'incendio alle Hawaii ha superato il bilancio dell'incendio del 2018 nel nord della California, che aveva provocato 85 morti, rendendolo così il più grave negli Stati Uniti dal secolo scorso.

Almeno altri due incendi si sono verificati a Maui, senza che finora siano stati segnalati decessi: nell'area di Kihei a sud dell'isola e nelle comunità montuose dell'entroterra conosciute come Upcountry. Un'altro è scoppiato venerdì sera a Kaanapali, una comunità costiera nel West Maui a nord di Lahaina, ma i soccorritori sono riusciti a spegnerlo, hanno detto le autorità.

Ophra Winfrey a Maui per portare aiuti

Oprah Winfrey è arrivata a Maui, dove ha consegnato aiuti alla popolazione dopo il tremendo incendio che ha devastato l'isola delle Hawaii. Lo riporta la Cnn, postando un video che mostra la nota conduttrice americana distribuire pacchi in un rifugio per gli sfollati.

