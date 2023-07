Biden, Jesse Jackson leader straordinario e coraggioso

"La promessa dell'America è che siamo tutti creati a immagine e somiglianza di Dio e tutti meritiamo di essere allo stesso modo. Sebbene non sempre abbiamo mantenuto pienamente quella promessa, da essa non ci siamo mai allontanati grazie a leader straordinari come il reverendo Jesse Jackson". Lo ha detto Joe Biden commentando, in una nota, la notizia del passo indietro di Jackson di qualche giorno fa.

"Durante i nostri decenni di amicizia e collaborazione, ho visto come il reverendo ha contribuito a guidare la nostra nazione attraverso i tumulti e e i trionfi. L'ho visto come la storia lo ricorderà: un uomo di Dio e del popolo", ha sottolineato il presidente americano ringraziando lo storico leader 81enne "per la sua vita dedicata al servizio".



