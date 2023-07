Opac, distrutte tutte le armi chimiche dichiarate nel mondo

L'organizzazione per l'eliminazione delle armi chimiche ha dichiarato stasera che tutte le scorte dichiarate nel mondo sono state "irreversibilmente distrutte" dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di essersi finalmente sbarazzati delle loro ultime armi chimiche.

"La fine della distruzione di tutte le scorte di armi chimiche dichiarate è una pietra miliare importante", ha dichiarato in una nota il capo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), Fernando Arias. (ANSA).