In crisi il reclutamento militare in Usa,Pentagono in difficoltà

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Il Pentagono in difficoltà con la sempre più acuta crisi del reclutamento militare. Dopo il boom patriottico a causa dell'11 settembre, il numero degli americani che hanno deciso di servire il loro paese nelle forze armate si è progressivamente ridotto, in un trend preoccupante soprattutto alla luce della concorrenza con la Cina e la Russia. Secondo i dati riportati dal Wall Street Journal, la Cina può contare su circa 2 milioni di militari contro gli 1,4 milioni degli Stati Uniti.

Per l'esercito americano il 2022 è stato un anno nero: le reclute sono state il 25% in meno del target di quota 65.000.

Anche le reclute per la Marina americana sono state un numero inferiore alle attese. Le rilevazioni del Pentagono indicano che solo il 9% dei giovani fra i 16 e i 21 anni intendono considerare una carriera militare, in calo rispetto al 13% del pre-pandemia. A preoccupare è soprattutto il fatto che sono le famiglie di militari a sconsigliare ai figli di seguire le loro orme e arruolarsi. (ANSA).