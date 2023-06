Chris Christie lancia la corsa al 2024, Trump non è un leader

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - Chris Christie lancia la corsa alla Casa Bianca attaccando Donald Trump. "Non posso garantirvi il successo ma posso assicurarvi che alla fine non avrete alcun dubbio su chi sono e quello per cui mi batto", dice l'ex governatore del New Jersey invitando a diffidare di "chi non sbaglia mai, di chi non hai mai fatto nulla di sbagliato, di chi quando qualcosa va male è sempre colpa di altri e di chi non ha mai perso", ovvero Donald Trump. "Non è un leader", osserva.

