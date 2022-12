Usa: la principessa Kate al gala con abito preso in affitto

(ANSA) - NEW YORK, 02 DIC - Il principe William e Kate chiudono la loro tre giorni americana in grande stile con la consegna dei premi Earthshot all'Mgm Music hall di Boston.

La principessa di Galles è arrivata al gala con un abito a spalle scoperte verde di Solace London noleggiato sulla piattaforma inglese HURR, costato 100 sterline. A completare il vestito la collana di diamanti e smeraldi che apparteneva a Lady Diana e decolleté argento.

Il principe William ha invece indossato uno smoking di velluto verde scuro, già usato in altre occasioni. (ANSA).