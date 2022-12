Appello dell'Onu per raccogliere la cifra record di 51,5 miliardi di dollari, necessaria per distribuire i necessari aiuti nel 2023. "Il prossimo anno ci sarà il più grande programma umanitario" che il mondo abbia mai visto, ha detto ai giornalisti a Ginevra il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths, aggiungendo che conflitti, emergenze climatiche e la pandemia ancora in espansione spingono più persone verso la crisi, alcune verso la carestia.