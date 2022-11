Studente spara a Università Virginia, 3 morti

Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite presso il principale campus dell'Università della Virginia a Charlottesville dopo che uno sparatore, al momento identificato come uno studente dell'ateneo, ha aperto il fuoco nelle scorse ore. Le autorità sono alla ricerca del sospetto. Lo riferisce la Cnn citando un comunicato del presidente dell'università, Jim Ryan.

Intorno alle 22.40 di ieri sera ora locale -le 4.40 di questa mattina in Italia- agli studenti al campus di Charlottesville è stato chiesto di rimanere al sicuro, dopo le prime segnalazioni di spari su Culbreth Road, stando ad un tweet del dipartimento di Polizia dell'Università della Virginia. Il ragazzo sospettato di aver aperto il fuoco sarebbe Christopher Darnell Jones, Jr., riferisce ancora Cnn, uno studente che viene descritto come armato e pericoloso. Secondo le forze dell'ordine potrebbe essere alla guida di un Suv nero. Non sono state invece identificate le tre vittime e non si sa quindi se si tratti i meno di studenti dell'ateneo.