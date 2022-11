Uragano Nicole in Florida, quasi 110 mila senza corrente

(ANSA) - NEW YORK, 10 NOV - Sono quasi 110 mila le case e attività commerciali della Florida rimaste senza corrente per il passaggio dell'uragano Nicole. Secondo il sito di monitoraggio Poweroutage.us, sono state colpite da blackout subito dopo le 5 del mattino ora locale, circa due ore dopo che l'uragano ha toccato terra sull'isola di North Hutchinson, a circa 220 km a nord di Miami.

Ora Nicole è stata declassata a tempesta tropicale dopo essere atterrata come uragano di categoria 1 sulla costa orientale della Florida, ma il National Hurricane Center ha affermato che continuano le pericolose mareggiate e l'innalzamento delle acque dell'Oceano, oltre a forti piogge e raffiche di vento. (ANSA).