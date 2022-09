Morto Ken Starr, procuratore impeachment Clinton

(ANSA) - WASHINGTON, 13 SET - Ken Starr, il procuratore dell'impeachement all'ex presidente Bill Clinton è morto per una serie di complicazioni dovute ad un intervento chirurgico a Houston. Lo riporta Cnbc citando la sua famiglia. Aveva 76 anni.

Nominato dall'allora presidente alla Corte d'appello di Washington, poi Avvocato generale dello Stato sotto George Bush, l'ex magistrato era conosciuto soprattutto per aver coordinato l'indagine Whitewater negli anni 90 contro i Clinton.

L'inchiesta è ricordata soprattutto per la parte relativa ai rapporti tra l'allora presidente Bill e la stagista Monica Lewinksy ma era molto più vasta ed era partita da una serie di investimenti immobiliari dei Clinton in Arkansas. L'indagine poi si allargò fino al sex-gate e all'impeachment del presidente alla Camera per falsa testimonianza e ostruzione alla giustizia.

Clinton fu poi prosciolto al Senato. (ANSA).